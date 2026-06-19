Алушта частично останется без воды 22 июня

Жителям рекомендуется запастись питьевой и технической водой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Часть Алушты 22 июня останется без воды. В поселке Семидворье будет проводиться ремонт системы централизованного водоснабжения, сообщили в городской администрации.

В связи с ремонтными работами с 08:30 до 16:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам: переулок Пограничный, Красноармейский, Пищевой, Заводской, Овражный, Перекопский, Коллективный, Спортивный, Ревкомовский, а также на ул. Перекопская, Восточная Набережная, Ленина, Кипарисная, Таврическая, Пионерская, Пограничная, Красноармейская, Лесная, Коллективная, Парковая и Судакская. Кроме того, без воды останутся жители поселка Семидворье, Сатера и села Солнечногорское, микрорайона Волна, Дельфин и Эврика.

На время проведения работ жителям рекомендуется запастись питьевой и технической водой.