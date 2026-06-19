В Сбере рассказали, как в Крыму и Севастополе оформить детскую банковскую карту и получить за это 1000 бонусов Спасибо

Современные дети погружаются в мир финансов уже с юного возраста: делают первые покупки вместе с родителями, учатся копить на мечту и задумываются о ценности денег. Когда ребёнок идёт в школу, потребность в финансовой самостоятельности возрастает — ведь родители не всегда могут быть рядом, чтобы оплатить проезд или купить перекус в школьной столовой, а дети уже хотят самостоятельно распоряжаться своими финансами. В этом случае на помощь может прийти детская банковская карта - её можно оформить для ребят с 6 до 13 лет.

Для тех, кто только делает первые шаги в мире финансов вместе с ребёнком, Сбер запускает специальную акцию: Теперь родители, которые впервые оформляют детскую дебетовую карту «МИР Сберкарта» с тарифом «Детский», могут получить 1000 бонусов Спасибо на свой счёт.

Принять участие в акции просто: с 1 июня по 30 июня 2026 года зарегистрируйтесь в Программе лояльности «СберСпасибо», оформите детскую карту в любом из 35 офисов Сбера в Крыму и Севастополе или закажите доставку. После получения карты пополните её единовременно на сумму не менее 1000 рублей через мобильное приложение банка. И все! До 31 июля 2026 года на бонусный счёт родителя-участника акции будут зачислены 1000 бонусов Спасибо. Эти бонусы можно использовать для оплаты покупок у партнёров, перевести своему ребёнку 1:1 или конвертировать в рубли.

Детская карта - это не только платёжное средство, но и инструмент для обучения детей финансовой грамотности. Она позволяет ребенку самостоятельно оплачивать покупки картой со стильным дизайном или стикером, получать кешбек бонусами Спасибо, управлять деньгами в приложении SberKids: проверять баланс, переводить деньги, делать накопления, а также обучаться финансовой грамотности с помощью видеороликов и общения со Сберкотом и многое другое. При этом, родители могут не беспокоиться о безопасности карты, ведь все операции остаются под контролем: в своем приложении Сбербанк Онлайн вы можете отслеживать транзакции и пополнения карты, устанавливать лимиты на покупки, получать уведомления об операциях и награждать ребенка за полезные дела. Подробнее о детской карте и условиях её использования можно узнать .

Не упустите возможность сделать первый шаг к финансовой независимости вашего ребёнка и получить приятные бонусы! С правилами акциями можно ознакомиться на сайте Сбера.