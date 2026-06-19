Исследование банка: пенсионеры чаще всего открывают накопительные счета и депозиты

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Цифровизация прочно вошла в жизнь. Даже старшее поколение привыкло получать пенсию на банковские карты и пользоваться финансовыми услугами.

Чаще всего пенсионеры открывают накопительные счета и депозиты. Они есть у каждого второго пожилого пользователя карты ВТБ. В этом году активнее подключались к обслуживанию москвичи и жители Московской области, а также живущие в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Всего с начала года к обслуживанию в ВТБ подключились больше 600 тысяч пенсионеров. Теперь пенсию в банке получают больше 5 миллионов человек. Так, за пять месяцев этого года начислено на 70% пенсионных выплат больше, чем за тот же период в прошлом году.

«ВТБ ежедневно обслуживает несколько миллионов пенсионеров, для нас это – большая социальная ответственность», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления банка.