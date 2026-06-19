В Крыму открыли экологическую тропу «Водопад Учан Су»

Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Экологическую тропу «Водопад Учан Су» в Крыму вновь открыли для посещения туристами. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Как сообщалось ранее, на экотропе произошел обвал горной породы. Поэтому маршрут пришлось закрыть. Сначала его планировали открыть ориентировочно 16 июня. Однако затем дату открытия перенесли на три дня. В результате обвала никто не пострадал.

«Экологическая тропа «Водопад Учан Су» вновь открыта для посещения туристами», – говорится в сообщении.

В ФГБУ «Заповедный Крым» добавили, что каждый год после обильных и продолжительных осадков на маршруте фиксируют сползание и обрушение горной породы. В таких случаях доступ к тропе закрывают. Там проводят очистные работы и обследование грунта.