Симферопольский пилот установил «крымскую стрелку» в Антарктиде

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Симферополец Иван Борисов, пилот-инструктор, мечтал стать летчиком с трех лет. Он установил в Антарктиде стрелку, указывающую на Крым, тушит пожары в России и за рубежом, а за штурвалом чувствует себя увереннее, чем за рулем автомобиля.

В симферопольском музее «Знаниум» открыта экспозиция, посвященная авиационной жизни Ивана. Там можно увидеть привезенную из Антарктиды дверь самолета Ли-2, документы с подписями космонавтов, включая Гагарина, и множество других уникальных экспонатов.

Особое место в биографии пилота занимает установка «крымской стрелки» на станции «Прогресс» в Антарктиде. Указатель изготовили на симферопольском заводе «Фиолент», передает «Крымская газета».

Иван дважды участвовал в антарктических экспедициях. Во второй раз — в качестве начальника авиагруппы 66-й Российской антарктической экспедиции. Он также входит в неформальный «Клуб 200» — те, кто испытал перепад температуры в 200 градусов, выскочив из сауны (+120°) в мороз (−80°).

С 2007 года Иван летает на вертолете Ка-32, специализируясь на тушении лесных пожаров. В 2010 году в Турции он спас из огня девять пожарных, прижатых к 900-метровому обрыву. За работу на тушении пожаров в Рязанской области получил именные часы от Владимира Путина.

«Владимир Владимирович Путин был тогда премьер-министром, он потом вручил нам именные часы, которые я считаю дорогой памятной наградой для себя», - рассказал Иван Борисов.

Пилот работал в миссиях ООН и ОБСЕ в Абхазии, Грузии, Косове, Судане, Индонезии, Болгарии, Румынии, Молдавии. В Индонезии он провел подготовку первых местных пилотов на Ка-32. Сейчас у Ивана две дочери и две внучки. Дома он бывает около двух месяцев в году. В пилотской кабине чувствует себя увереннее, чем за рулем автомобиля.