Суд в Симферополе присудил ребенку 1 млн рублей за моральный вред

Суд взыскал 1 млн рублей в пользу пострадавшей от преступления против половой неприкосновенности. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Симферополя взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему от преступления против половой неприкосновенности.

Ответчик был признан виновным в преступлении против ребенка и приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сейчас он отбывает наказание. Прокуратура потребовала возместить ущерб, нанесенный девочке из-за нарушения ее половой неприкосновенности.

Суд постановил взыскать с ответчика 1 миллион рублей в пользу потерпевшей несовершеннолетней.