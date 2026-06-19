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НовостиОбщество19 июня 2026 11:16

Суд в Симферополе присудил ребенку 1 млн рублей за моральный вред

Ребенок пострадал от преступления против половой неприкосновенности
Анастасия БУРМИСТРОВА
Суд взыскал 1 млн рублей в пользу пострадавшей от преступления против половой неприкосновенности.

Суд взыскал 1 млн рублей в пользу пострадавшей от преступления против половой неприкосновенности.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд Симферополя взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему от преступления против половой неприкосновенности.

Ответчик был признан виновным в преступлении против ребенка и приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Сейчас он отбывает наказание. Прокуратура потребовала возместить ущерб, нанесенный девочке из-за нарушения ее половой неприкосновенности.

Суд постановил взыскать с ответчика 1 миллион рублей в пользу потерпевшей несовершеннолетней.