В Крыму севастополец помог мошенникам украсть более 20 млн рублей: его будут судить

Администратор сим-боксов в Крыму помог мошенникам украсть более 20 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 20-летнего жителя Севастополя обвиняют в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В сентябре 2025 года по указаниям зарубежных кураторов севастополец купил более 500 сим карт и GSM-шлюзы. Далее горожанин поочередно арендовал как минимум 10 квартир в Симферополе и Симферопольском районе. Там приезжий размещал эти телекоммуникационные устройства.

Молодой человек обеспечил работу оборудования, через которое преступники звонили россиянам и похищали у них деньги. Жертвами мошенников стали больше 30 человек. Общая сумма ущерба превысила 20 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Севастопольца задержали в сентябре прошлого года. У него изъяли три сим-бокса, смартфоны, компьютеры и сим-карты.

«За 23 дня своей криминальной подработки севастополец «заработал» более 167 тысяч рублей, которые он получал на криптокошельки и банковские карты», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.