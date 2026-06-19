Цифровая динамика для бизнеса: «Восток-Медиа» расширяет возможности клиентов с мобильным интернетом «Миранды»

Фото: «Миранда-медиа»

Проект реализован в Севастополе и Донецкой Народной Республике, где 80% рекламных конструкций заказчика оснащены SIM-картами «Миранды».

M2M-решение позволяет дистанционно управлять цифровыми экранами в режиме реального времени. Так, специалисты «Восток-Медиа» могут удаленно выпускать в эфир макеты клиентов, оперативно менять их, контролировать вещание и предоставлять отчеты выходов рекламных кампаний для партнеров без необходимости выезда к конструкциям.

«С нашими SIM-картами бизнес-пользователь получает полноценный канал управления на расстоянии, потому что географическая составляющая перестала быть важной. Полный цикл – от загрузки макета до сбора отчетов – происходит без физического участия человека на месте размещения рекламы. Главная цель –расширение возможностей и рост навигации для наиболее эффективной работы и взаимодействия бизнеса со своими клиентами», – прокомментировал генеральный директор ООО «Миранда-медиа» Сергей Мордасов.

«Удаленное управление цифровой наружной рекламой важно для нашей эффективной работы с клиентами, ведь ключевое преимущество этого канала –динамичность. Утром на экране может быть реклама завтрака в ресторане, днем –акция или скидка на доставку, а вечером – анонс ужина. Все это без затрат времени на печать баннера и его монтаж техническими специалистами. Это современный темп и уровень взаимодействия с аудиторией, – отметил управляющий партнер «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин.

«Миранда» продолжит развитие М2М-технологий, чтобы выстроить новый уровень сервиса и превратить удаленное управление процессами в современный стандарт работы в регионах присутствия.

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