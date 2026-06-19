Власти Крыма уделяют повышенное внимание вопросам снабжения фермеров топливом

В Крыму особое внимание уделяют поставкам топлива для аграриев. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Крыма поддерживают местных фермеров в вопросах снабжения топливом. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул важность сохранения темпов уборки ранних зерновых и соблюдения сроков уборочной кампании.

«На сегодняшний день важно сохранить темпы стартовавшей уборки ранних зерновых и соблюдать сроки уборочной кампании 2026 года в целом. В данном вопросе уделяем особое внимание бесперебойным поставкам горюче-смазочных материалов», — отметил Сергей Аксенов.

С представителями агропромышленного сектора также обсудили вопросы сбыта готовой продукции. Глава Крыма заявил, что власти республики всегда готовы оказать поддержку аграриям и помогут в оперативном решении возникающих проблем.