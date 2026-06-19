Жителей Крыма предупредили об опасности суши и роллов в жару

Суши и роллы необходимо хранить в пониженной температуре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жару суши и роллы могут быть опасны для здоровья. Об этом предупредила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Виктория Воронова.

По словам эксперта, эти блюда нуждаются в охлаждении, что затруднительно обеспечить в условиях жаркой погоды.

«Они требуют опять же определенного холодового хранения, и их перевозка непонятно где и непонятно сколько времени может повлечь за собой распространение всякой нехорошей инфекции, бактерий и так далее», — объяснила Воронова в эфире «Радио Крым».

Специалист советует покупать еду быстрого приготовления только у проверенных поставщиков, у которых есть все необходимые документы и соблюдаются санитарные нормы.