В Бахчисарайском районе мужчина избил женщину стулом: его посадили на два года

Крымчанин восемь раз ударил женщину стулом и получил два года колонии Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В Бахчисарайском районе Крыма ранее судимого 45-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел в январе в селе Синапное. Крымчанин находился в летней кухне. Мужчина выпил, взял деревянный стул и восемь раз ударил женщину по голове, туловищу и рукам. В результате пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, а также перелом шести ребер.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.