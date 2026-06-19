Директор симферопольского предприятия пойдет под суд за сокрытие 11 млн рублей от налоговой

Уголовное дело направлено в Киевский районный суд. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинение против директора местного предприятия, которая скрыла от налоговой более 11 миллионов рублей.

По данным следствия, руководитель компании после получения решения налогового органа о взыскании задолженности по налогам предприняла меры для сокрытия свыше 11 млн рублей. Она переводила деньги контрагентам, минуя счета своей организации.

Преступную деятельность обвиняемой обнаружили сотрудники налоговой службы и полиции. Уголовное дело для рассмотрения передано в Киевский районный суд Симферополя.