В Севастополе объявили отбой пятой за сутки воздушной тревоги

В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги 19 июня. Фото: Анна САДОВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 19 июня губернатор Михаил Развожаев вновь сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе.

«Отбой воздушной тревоги!» – написал Развожаев.

Ранее в городе в пятый раз за сутки была объявлена воздушная тревога, о чем стало известно в 18:02 через официальные социальные сети главы города. К 18:32 угроза была устранена. В течение получаса действия воздушной опасности в районе Сахарной Головке на одной улице рядом с домом упали части беспилотника. На другой улице найдены мотор и пропеллер от дрона.