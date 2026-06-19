Над Крымом и другими регионами страны сбили 50 украинских БПЛА

Над регионами России сбито 50 украинских дронов за шесть часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В течение шести часов 19 июня над Крымом и другими территориями России было нейтрализовано 50 украинских беспилотников самолетного типа, информирует Министерство обороны РФ.

Дежурные средства ПВО ликвидировали вражеские БПЛА в период с 14:00 до 20:00 над Крымом, Черным морем, а также над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Тверской и Московской областей.

Ранее военное ведомство сообщало о ликвидации 216 беспилотников в период с 8:00 до 14:00.