В Симферополе с 20 июня изменится расписание четырех автобусных маршрутов

А с понедельника обновленное расписание коснется маршрутов № 9 и 95. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе с 20 июня вступает в силу новое расписание движения общественного транспорта. Изменения затронут четыре автобусных маршрута, которые связывают город с пригородными поселками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Так, новое расписание вводится для маршрутов № 9, 78, 95 и 100.

Теперь по выходным дням с 20 июня новый график начнет действовать для всех четырех маршрутов: № 9, 78, 95 и 100.

А с понедельника обновленное расписание коснется маршрутов № 9 и 95.

В «Крымтроллейбусе» рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с новым графиком движения на официальных источниках предприятия-перевозчика, чтобы избежать неудобств и планировать свои поездки с учетом изменений.