Перед Крымским мостом начала образовываться пробка

Задержек со стороны Тамани также не зафиксировано. Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Утром в субботу перед Крымским мостом начала образовываться небольшая пробка. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Так, по состоянию на утро субботы, очередь на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Керчи составляет 49 транспортных средств. Данных о серьезных заторах нет, проезд к пунктам досмотра свободен.

По информации канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе, задержек со стороны Тамани также не зафиксировано.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - говорится в сводке.

Напомним, накануне, 19 июня, движение по Крымскому мосту временно перекрывалось, что привело к скоплению машин. Однако к утру 20 июня ситуация нормализовалась, и проезд для легковых автомобилей осуществляется в штатном режиме.

Водителям рекомендуют следить за актуальной обстановкой на подъездах к мосту с помощью официальных каналов информации и заранее планировать поездки с учётом возможных задержек.