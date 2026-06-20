Два десятка населенных пунктов под Симферополем остались без газа

Сотрудники работают над восстановлением Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на газовых сетях без газа временно остались жители 20 населенных пунктов Симферопольского района. Об этом сообщила пресс-служба Министерства топлива и энергетики Крыма.

Так, газоснабжение приостановлено для абонентов в поселке Гвардейское, а также в селах Софиевка, Маленькое, Красное, Первомайское, Урожайное, Чайкино, Солнечное, Красная Зорька, Укромное, Живописное, Совхозное, Журавлевка, Сумское, Сторожевое, Куприно, Новоандреевка, Харитоновка, Новый Сад и на станции Пролетная.

О сроках восстановления газоснабжения обещают сообщить дополнительно.