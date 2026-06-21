Упавший на жилой дом в Севастополе беспилотник обезвредили

Пиротехники МЧС обезвредили боевую часть беспилотника ВСУ в Севастополе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Утром 21 июня в результате атаки ВСУ на Севастополь на крышу многоквартирного дома упал беспилотник. Пиротехники МЧС успешно обезвредили его боевую часть. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«В результате утренней атаки ВСУ один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города. Никто не пострадал», — рассказал глава Севастополя.

После попадания дрона в дом на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, жильцов эвакуировали, а место происшествия оцепили, после чего сотрудники пиротехнических служб МЧС успешно нейтрализовали боевую часть вражеского беспилотного летательного аппарата. Взрывоопасную часть перевезут для уничтожения на полигон.