Черноморский флот уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Безэкипажные катера ВСУ уничтожены российскими военными, сообщает Минобороны страны.

Черноморский флот успешно нейтрализовал четыре безэкипажных катера, принадлежавших Вооруженным силам Украины, в юго-западной части Черного моря.

«Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — сообщает в сводке военного ведомства о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 21 июня 2026 года.