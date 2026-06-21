Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе дали отбой воздушной тревоги. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе.

«Отбой воздушной тревоги», — написал глава города в своих официальных соцсетях.

Воздушная тревога в городе была объявлена примерно в 12:35. Несколько часов военные отражали атаку ВСУ. Вражеские БПЛА были ликвидированы в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Гагаринском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сейчас воздушная опасность миновала. После отбоя воздушной тревоги жители и гости города могут покидать укрытия.