Лесной пожар в Бахчисарайском районе полностью ликвидировали спустя несколько дней

Фото: МЧС Крыма/Tg

Пожар, который вспыхнул вблизи села Танковое, полностью потушен на площади в 1 гектар спустя двое суток. В труднодоступной горно-лесной местности горела лесная подстилка.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 19 июня к месту возгорания незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, пожарная охрана, сотрудник «КРЫМ-СПАС» и аэромобильная группировка вместе с волонтерами.

Подъездные пути оказались сложными. Пожарные добирались до места возгорания пешком. Тушение пожара продолжалось несколько дней.

«Лесной пожар вблизи села Танковое полностью ликвидирован на площади 1 га», — сообщили в чрезвычайном ведомстве 21 июня.