Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для автотуризма в июне

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия, Ялта, Алушта и Судак значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают своим ходом.

«На первом месте Сочи, город, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив заявки, где требовалась парковка для авто, назвали самые востребованные локации для путешествий на автомобиле в июне 2026.

Феодосия заняла шестую строчку, Ялта на седьмой, Алушта на восьмой, Судак замыкает список.

Десять самых популярных направлений для автопутешествий в июне 2026(средняя стоимость ночи в рублях) :

Сочи, 4134;

Санкт-Петербург, 5270;

Анапа, 4909;

Москва, 4288;

Геленджик, 4992;

Феодосия, 4141;

Ялта, 5840;

Алушта, 5606;

Кабардинка, 5186;

Судак, 3972.