Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для автотуризма в июне

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Феодосия, Ялта, Алушта и Судак значатся в рейтинге мест, куда чаще всего приезжают своим ходом.
«На первом месте Сочи, город, на втором Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив заявки, где требовалась парковка для авто, назвали самые востребованные локации для путешествий на автомобиле в июне 2026.
Феодосия заняла шестую строчку, Ялта на седьмой, Алушта на восьмой, Судак замыкает список.
Десять самых популярных направлений для автопутешествий в июне 2026(средняя стоимость ночи в рублях) :
Сочи, 4134;
Санкт-Петербург, 5270;
Анапа, 4909;
Москва, 4288;
Геленджик, 4992;
Феодосия, 4141;
Ялта, 5840;
Алушта, 5606;
Кабардинка, 5186;
Судак, 3972.