«ЛизаАлерт» Крым: в Алуште пропал 33-летний мужчина

Дмитрий Турчин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»/Vk

В отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили об исчезновении жителя ЮБК:

«Пропал Турчин Дмитрий Викторович, 33 года, город Алушта».

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Уже неделю родные и близкие ничего не знают о судьбе Дмитрия Турчина – с 15 июня 2026 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: 180 сантиметров рост, нормальное телосложение, черные волосы и серые глаза. Без вести пропавший был одет в черную футболку и джинсы.

Просьба, сообщать о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.