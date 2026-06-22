Новосибирцы рассказали о подводных камнях поступления в театральные вузы

Новосибирцы пожаловались на сложности при поступлении в театральные вузы Москвы. Фото: предоставлено "Горсайту" героем публикации

Бывшие абитуриенты из Новосибирска поделились опытом поступления в театральные институты Москвы, Петербурга и НГТИ. Режиссер Аким Мальчонок прошел в три московских вуза, но выбрал ИСИ, хотя с 12 лет мечтал о ВГИКе.

«В ГИТРе с поступающими очень строги. Их задача — проверить тебя на прочность: перебивают, пытаются задеть. Я знал об этом и не давал себя сломать. Когда я вышел с испытания, то думал, что балл будет низкий, но мне поставили 87 — самый высокий в тот год. В целом во всех вузах было довольно сложно, но почему-то именно во ВГИКе со мной общались довольно интеллигентно», — рассказал корреспонденту «Горсайта» Аким.

Актер Леонид Степанишин подал документы в восемь институтов, слетел с первых туров во МХАТе и ГИТИСе, в итоге остановился на НГТИ. Мария Постнова поступала в Питере и Новосибирске, отметив, что в столице у юношей были приоритеты, тогда как в НГТИ условия для всех равны. Среди главных трудностей — огромные очереди на творческие консультации (всего 10 мест), пересечение графиков прослушиваний и психологическое давление со стороны мастеров. По словам абитуриентов, на режиссуре проверяют эрудицию и характер, на актерском — типаж и пластику. Мария призналась, что ей не хватило физической подготовки, и сейчас она заканчивает журфак НГУ.