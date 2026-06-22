Крымский мост перекрывали более чем на час

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше часа 22 июня Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующая информация появилась в 11.05. Людей, находившихся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 12.11 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.