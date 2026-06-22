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НовостиЧто происходит22 июня 2026 9:18

Крымский мост перекрывали более чем на час

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше часа 22 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше часа 22 июня

Движение авто по Крымскому мосту оставалось перекрытым больше часа 22 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующая информация появилась в 11.05. Людей, находившихся на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 12.11 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.