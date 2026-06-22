Автобусам предоставят топливо для доставки пассажиров поездов в Керчь 22 июня

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В понедельник, 22 июня, автобусам, которые доставляют пассажиров поездов «Таврия» в Керчь и обратно, предоставят топливо. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

На крымских АЗС могут образоваться очереди. Поэтому не исключено, что автобус придет на станцию немного позже расписания. Людей, которые ждут транспорт в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории, а также на промежуточных станциях, просят не волноваться.

«Посадка в автобусы производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

В компании добавили, что в понедельник все поезда «Таврия» заканчивают и начинают маршруты в Керчи.