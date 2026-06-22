На участке Остряково – Яркая в Крыму приостановили движение электричек

В Крыму приостановили движение электричек на участке Остряково – Яркая 22 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, в Крыму приостановили движение пригородных поездов, речь идет об участке Остряково – Яркая. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Движение пригородных поездов на участке Остряково – Яркая приостановлено», – говорится в сообщении.

Такое решение приняли по техническим причинам. Для пассажиров организовали автобусное сообщение. На станциях дежурят сотрудники ЮППК. Работники предприятия помогут пассажирам сориентироваться и пересесть на нужный автобус.

«О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», – заверили в компании.