Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 12:00

Количество пользователей контрольно-кассовой техники в Крыму выросло на 2,2 тысячи единиц

В ведении индивидуальных предпринимателей почти 46 тысяч кассовых аппаратов
Анастасия БУРМИСТРОВА
Неиспользование ККТ и невыдача кассовых чеков — нарушение налогового законодательства.

Неиспользование ККТ и невыдача кассовых чеков — нарушение налогового законодательства.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Крыму на 2,2 тысячи единиц увеличилось количество используемой контрольно-кассовой техники. Всего насчитывается более 65 тысяч единиц ККТ, сообщает УФНС России по республике.

Индивидуальные предприниматели используют около 46 тысяч кассовых аппаратов. Юридические лица — 19,2 тысячи.

Продавец должен предоставить покупателю кассовый чек в бумажном или электронном виде для подтверждения расчета. УФНС России по Республике Крым обращает внимание на то, что отсутствие контрольно-кассовой техники и невыдача кассовых чеков считается нарушением налогового законодательства.