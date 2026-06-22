Пять человек погибли в ДТП на дорогах Крыма за прошедшую неделю

В Крыму пять человек погибли в дорожных авариях. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 21 июня в Крыму зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 5 человек. Такую статистику приводит Госавтоинспекция региона.

В числе погибших в авариях было двое несовершеннолетних. Кроме того, 21 человек получил ранения различной степени тяжести, среди них также было двое детей.

В пяти дорожных происшествиях с участием пешеходов один человек погиб, а четверо получили травмы. В числе пострадавших двое детей.

Также в течение недели госавтоинспекторы выявили 133 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения. За повторную езду в нетрезвом виде к уголовной ответственности привлекут 19 водителей.