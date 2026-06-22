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НовостиЧто происходит22 июня 2026 13:50

На Крымском мосту сняли ограничения

Движение авто по Крымскому мосту вновь возобновилось 22 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение авто по Крымскому мосту вновь возобновилось 22 июня

Движение авто по Крымскому мосту вновь возобновилось 22 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение авто временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 15.59. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 16.39 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.