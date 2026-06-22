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НовостиЧто происходит22 июня 2026 13:52

Продажа топлива в Севастополе возобновится после восстановления поставок

С 21 июня в городе остановили продажу топлива
Анастасия БУРМИСТРОВА
Власти Севастополя работают над возобновлением поставок топлива.

Власти Севастополя работают над возобновлением поставок топлива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения на продажу топлива в Севастополе снимут после возобновления поставок, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

С 21 июня в городе временно остановили свободную продажу топлива и заправку по QR-кодам. Сейчас топливо в первую очередь предоставляется спецслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

«Вместе с федеральным штабом делаем все возможное, чтобы восстановить поставки топлива в Севастополь. Как только это получится, продажа топлива для жителей возобновится», — проинформировал глава города.

Накануне Михаил Развожаев объявил, что в целях экономии топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня.