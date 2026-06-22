В Крыму внедряют технологии ЭКМО и проводят уникальные операции через проколы

Фото: Михаил ГЛАДЧУК \ "Крымская газета"

В Крыму продолжается масштабная модернизация системы здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе Госсовета РК, в регионе работает более 38 тысяч медиков. За последние годы в отрасль поступило свыше 8,9 тысяч единиц оборудования и сотни автомобилей, отремонтировано около 1000 объектов. В текущем году пять крупных медучреждений в Белогорском, Красноперекопском, Советском, Кировском районах и Феодосии ожидает капитальный ремонт.

Особое внимание уделяется высокотехнологичной помощи. Крымские реаниматологи осваивают метод ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) — аппарат, временно берущий на себя функцию легких и сердца при критических состояниях. Также активно применяются УЗИ-протоколы у постели больного для экстренной диагностики.

Флагманским событием июня стала операция в онкодиспансере им. Ефетова: хирурги впервые провели лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию при опухоли поджелудочной железы. Сложнейшее вмешательство выполнено через небольшие проколы вместо традиционного широкого разреза, что ускоряет восстановление пациентов. Кроме того, в диспансере запущен уникальный компьютерный томограф стоимостью более 95 млн рублей для высокоточной диагностики, передает «Крымская газета».

Продолжается и техническое переоснащение. В Евпаторийской больнице начал работу лазерный комплекс с элементами ИИ для урологических операций. Дополнительно более 350 единиц техники поступят в детскую республиканскую больницу.