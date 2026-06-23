В Крыму приостановили все спортивные мероприятия и тренировки

Все спортивные мероприятия и тренировки в Крыму приостановили до 1 сентября Фото: Алексей ФОКИН.

До 1 сентября в Крыму приостановили все спортивные мероприятия, а также тренировки. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила министр спорта республики Ольга Торубарова.

Ограничения действуют с 11.00 понедельника, 22 июня. В Крыму приостанавливается проведение учебно-тренировочного процесса учащихся спортивных учреждений в возрасте до 18 лет. Кроме того, в регионе не будут проводить тренировки, спортивно-массовые и физкультурные мероприятия, а также различные соревнования. Ограничения будут действовать до полуночи 1 сентября.

«Также до особого распоряжения приостанавливается организованное направление и выезд спортсменов спортивными учреждениями и организациями для участия в соревнованиях и иных спортивных мероприятиях за пределами Республики Крым, а равно участие в таких мероприятиях на её территории», – рассказала Торубарова.

По ее словам, такие решения приняты для того, чтобы обеспечить безопасность детей и всех участников спортивного процесса.