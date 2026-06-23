Крымчане и севастопольцы могут принять участие в проекте по сохранению памяти о российских ученых до 13 июля

Фото: пресс-служба Сбера

Проект помогает сохранить память о выдающихся исследователях, научных школах и людях, чьи открытия внесли вклад в развитие отечественной науки и технологий.

К проекту уже присоединились участники из Саратовской, Ивановской, Курской, Новосибирской и Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Семьи ученых, коллеги, ученики и научные коллективы из Крыма и Севастополя также могут до 13 июля подать заявку на участие в проекте на крауд-платформе идея.росконгресс.рф и направитьархивные документы, фотографии, публикации, воспоминания и другие материалы, которые раскрывают не только научные достижения, но и историю поиска, наставничества и передачи знаний.Авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ ученого, созданный с помощью технологий Сбера на основе материалов, представленных к проекту.

Особое значение для проекта имеет содержательность анкет и объем собранных материалов. Именно поэтому дополнительную поддержку получат авторы наиболее проработанных заявок. Эксперты оценят глубину исследования биографии ученого, количество представленных документов, фотографий и воспоминаний, а также вклад авторов в сохранение научного наследия.

Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе:

«Этот проект - возможность сохранить и сделать более доступным научное наследие страны для широкой аудитории. В Крыму и Севастополе во все времена жили и работали выдающиеся ученые, чьи имена известны во всем мире. Сегодня цифровые инструменты позволяют познакомиться с их идеями и трудами не только через книги, статьи и архивы, но и сделать этот опыт более интерактивным и личным. В основе проекта лежат технологии Сбераи для нас важно, что в рамках проекта они становятся инструментом для сохранения научного наследия и популяризации российской науки».