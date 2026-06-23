Крупные магазины Севастополя перешли на новый график работы

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Крупные севастопольские магазины перешли на новый график работы, теперь они будут открыты с семи утра до восьми вечера. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Новый режим не коснулся магазинов до 600 квадратных метров, аптек и киосков», – говорится в сообщении.

Все эти объекты работают как обычно. Кафе и рестораны будут работать с восьми утра до восьми вечера. Продукты завозят в сетевые магазины из крымских распределительных центров. В правительстве заверили, что поставки ведутся в штатном режиме.

На сегодняшний день 10 торговых сетей поддерживают цены по соглашению. Наценка на социально значимые товары составляет от 0 до 15%.

«Их можно узнать по голубым ценникам. Одновременно начинает поступать новый урожай — из-за этого овощи «борщевого набора» даже немного подешевели», – заключили в севастопольском правительстве.