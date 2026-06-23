Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты беспилотники ВСУ

Силы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы ПВО в течение 6 часов 23 июня сбили 47 украинских беспилотников в семи регионах страны, а также над двумя морями, сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО с 8:00 до 14:00 ликвидированы украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, над территорией Краснодарского края, Республики Адыгея, а также Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями.