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НовостиЧто происходит23 июня 2026 11:44

Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты беспилотники ВСУ

ПВО сбила дроны с 8:00 до 14:00
Анастасия БУРМИСТРОВА
Силы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России.

Силы ПВО сбили 47 БПЛА над регионами России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы ПВО в течение 6 часов 23 июня сбили 47 украинских беспилотников в семи регионах страны, а также над двумя морями, сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, дежурными средствами ПВО с 8:00 до 14:00 ликвидированы украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, над территорией Краснодарского края, Республики Адыгея, а также Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями.