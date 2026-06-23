В Севастополе горел магазин: эвакуировались 20 человек

Из горящего магазина в Севастополе эвакуировались 20 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, в Севастополе горел магазин, оттуда эвакуировались 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Инцидент произошел в 11.55. На площади Кровелецкого загорелся продуктовый магазин. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что в подсобном помещении загорелись вещи. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

«До прибытия экстренных служб на свежий воздух самостоятельно вышли 20 человек», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что пожар удалось потушить в 12.37. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении.