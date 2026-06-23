В Севастополе снова объявили отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе вновь объявлен отбой воздушной тревоги 23 июня Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 23 июня, в Севастополе в очередной раз объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», – написал глава Севастополя.

Соответствующее сообщение появилось в 16.06.

Как сообщалось ранее, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась в 15.22. Позднее губернатор рассказал, что военные отражали атаку ВСУ. Были задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Над морем в районе мыса Херсонес сбили беспилотник. В 15.56 был объявлен отбой.