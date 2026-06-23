В крымской пещере «Таврида» нашли кости древних птиц возрастом 1,8 млн лет

В Крыму обнаружены кости древних птиц, не имеющие аналогов в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые обнаружили в пещере «Таврида» останки трех видов древних дрофиных птиц, живших 1,6–1,8 миллиона лет назад. Среди находок — кости крупной дрофы Ламбрехта, стрепета Кальмана и еще одного неизвестного вида.

Коллекция включает 58 костей и, по словам палеоорнитолога Никиты Зеленкова (ПИН РАН), уникальна. Дрофиные — древняя группа, их предки отделились от общих родственников кукушек и турако еще 65–34 млн лет назад. Крымская пещера хранит следы существ, чья история началась задолго до человека, передает «Крымское информационное агентство».

«Коллекция из пещеры Таврида уникальна и не имеет аналогов в мире», - рассказал Никита Зеленков.