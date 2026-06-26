«Искали поддержку в трех странах»: история новосибирской семьи, воспитывающей ребенка с РАС

Заставочное фото Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Марина из Новосибирска рассказала Горсайту, как ее семья искала помощь для шестилетнего сына Ромы с расстройством аутистического спектра (синдром Аспергера). Они пробовали жить на Бали, затем в Германии, но вернулись в Россию, где, наконец, нашли эффективную терапию.

Рома — математически одаренный мальчик, читающий с трех лет и владеющий тремя языками. Но ему трудно в шумной среде, он быстро устает от большого количества людей.

В полтора года у ребенка заподозрили РАС. Семья переехала на Бали — ради солнца и переключения. Климат помог, но социализация и образование остались проблемой. В Германии, куда они перебрались позже, была очередь к специалистам на месяцы, а в детском саду Рома перегружался. Педагоги посоветовали уехать.

Вернувшись в Новосибирск, родители обратились к специалистам Академгородка. Ребенок прошел диагностику ADOS, подтвердившую РАС. Начались занятия по АВА-терапии (пять раз в неделю) и курсы для родителей, где семья нашла поддержку в сообществе.

В следующем учебном году Рома пойдет в первый класс на домашнее обучение — из-за быстрой утомляемости в больших группах. Семья планирует сочетать учебу с кружками и общением с нейротипичными сверстниками.

«Даже если ребенок очень умный, ему все равно жить в обществе. Поэтому важны и интеллект, и социализация», — говорит Марина.