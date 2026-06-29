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НовостиОбщество29 июня 2026 14:15

Высший балл на ЕГЭ получили 53 выпускника крымских школ

Шестеро из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам
Анастасия БУРМИСТРОВА
В 2026 году в Крыму 53 выпускника получили высший балл на ЕГЭ.

В 2026 году в Крыму 53 выпускника получили высший балл на ЕГЭ.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В текущем году 53 выпускника школ Крыма показали отличные результаты на ЕГЭ, причем шестеро из них набрали 100 баллов сразу по двум предметам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Наибольшее количество максимальных баллов было получено по химии, русскому языку и литературе.

Всего в 2026 году свыше 6,7 тысячи учеников одиннадцатого класса получили аттестаты об окончании школы. Из них 975 человек были награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.