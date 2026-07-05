Город Саки остался без света из-за аварии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Город Саки остался без света из-за аварии в энергосистеме за пределами населенного пункта. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло. По ее словам, без электроснабжения с 8 утра находится вся территория города.

- Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены, - сообщила Предыбайло у себя в соцсетях.

На водонапорных станциях будут запущены генераторы для подачи воды в дома. Однако в условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени, уточнила глава администрации города.