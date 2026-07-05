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НовостиОбщество5 июля 2026 8:44

Движение электричек на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно приостановлено

Информацию просят учитывать при планировании поездок
Юлия МАРКИНА
Движение пригородных поездов на участке Бахчисарай-Инкерман-1 временно приостановлено. Фото: ЮППК

Движение пригородных поездов на участке Бахчисарай-Инкерман-1 временно приостановлено. Фото: ЮППК

Движение пригородных поездов на участке Бахчисарай — Инкерман-1 временно приостановлено 5 июля. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

- О возобновлении движения мы сообщим дополнительно, - уточнили в пресс-службе компании.

Информацию просят учитывать при планировании поездок, а при возникновении вопросов звонить на Горячую линию компании 8-800-506-00-20.

В то же время сообщается о возобновлении движения электричек на участках Владиславовка — Семь Колодезей и Краснопартизанская — Джанкой.