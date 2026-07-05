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НовостиОбщество5 июля 2026 9:09

Евпатория осталась без света, на маршруты не вышли трамваи

Ведутся аварийно-восстановительные работы
Юлия МАРКИНА
В Евпатории на линии не вышли трамваи 5 июля

В Евпатории на линии не вышли трамваи 5 июля

Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евпатория осталась без электроснабжения. Света нет по всему городу, сообщил глава администрации Виталий Оганесян.

Из-за отключения электричества, на линии с утра не вышли трамваи. Кроме того, в большинстве районов приостановлено водоснабжение.

- С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно, - сообщил Оганесян.

Напомним, без света с утра и жители города Саки. Водонапорные станции запускают генераторы, однако подача воды из-за дефицита топлива будет по времени.