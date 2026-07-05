Евпатория осталась без света, на маршруты не вышли трамваи

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Евпатория осталась без электроснабжения. Света нет по всему городу, сообщил глава администрации Виталий Оганесян.
Из-за отключения электричества, на линии с утра не вышли трамваи. Кроме того, в большинстве районов приостановлено водоснабжение.
- С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления подачи электроэнергии делать сложно, - сообщил Оганесян.
Напомним, без света с утра и жители города Саки. Водонапорные станции запускают генераторы, однако подача воды из-за дефицита топлива будет по времени.