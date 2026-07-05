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НовостиОбщество5 июля 2026 11:33

Детсады Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания 6 июля

Питанием дети обеспечиваться не будут
Юлия МАРКИНА
Детсады Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания 6 июля

Детсады Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания 6 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Детские сады Евпатории 6 июля будут работать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян.

- Решение принято в связи со сложившейся в городе ситуацией с обеспечением водой и электроэнергией, - уточнил глава Евпатории.

С утра 5 июля в Евпатории отсутствует электроснабжение. На линии не вышли трамваи, в большинстве районов также нет воды.

В городе организован подвоз питьевой и технической воды жителям.