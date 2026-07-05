Детсады Евпатории будут работать в режиме кратковременного пребывания 6 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Детские сады Евпатории 6 июля будут работать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян.
- Решение принято в связи со сложившейся в городе ситуацией с обеспечением водой и электроэнергией, - уточнил глава Евпатории.
С утра 5 июля в Евпатории отсутствует электроснабжение. На линии не вышли трамваи, в большинстве районов также нет воды.
В городе организован подвоз питьевой и технической воды жителям.