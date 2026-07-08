Крымский ветеринар рассказал, как помочь собакам и кошкам пережить жару

Вентилятор можно использовать, если он не создает сквозняка там, где лежит питомец Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму установилась по-настоящему жаркая погода. Но для животных это не всегда в радость. В отличие от людей, собаки и кошки почти не потеют — их потовые железы расположены на подушечках лап. Основной способ охлаждения для собак — учащенное дыхание с высунутым языком, у кошек этот механизм выражен слабее. Крымский ветеринар Василий Писковой рассказал, как помочь любимцам пережить летний зной.

По словам ветеринара, в первую очередь у питомца всегда должен быть доступ к свежей питьевой воде.

«Расставьте несколько мисок с водой в разных частях дома, чтобы питомец всегда мог утолить жажду. Меняйте воду чаще — в жару она быстро портится. Некоторые питомцы охотнее пьют из питьевых фонтанчиков — это отличный способ увеличить потребление жидкости», - подчеркнул Василий Писковой в беседе с корреспондентом Крымского информационного агентства.

Время прогулок тоже желательно скорректировать: перенести до 9 часов и утра или после 8 часов вечера. В пик жары питомцу лучше находиться дома.

Кондиционер безопасен при 24–25 °C, но поток воздуха не должен быть направлен на животное. Перепад температур между домом и улицей — не более 5–7 градусов. Смачивание лап и живота прохладной водой — эффективный способ. Можно слегка опрыскивать питомца из пульверизатора.

Василий Писковой также подчеркнул, что нельзя стричь «под ноль» породы с двойной шерстью, поить животных ледяной водой, а также не давать жаропонижающие средства и любые препараты без консультации со специалистом.