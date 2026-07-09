Министр транспорта доложил Путину о корректировке расписания поездов в Крым Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр транспорта России Андрей Никитин доложил президенту Владимиру Путину о корректировке расписания поездов в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на крымском направлении», – рассказал руководитель федерального Минтранса на совещании Путина с членами правительства.

Глава ведомства уточнил, что в настоящее время в регион следуют семь пар поездов. Эти составы курсируют по восьми маршрутам. Министр добавил, что нагрузка на керченский вокзал увеличилась.

«Делаем там все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров», – заверил Никитин.