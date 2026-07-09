В Симферополе открыли выставку «Связь поколений»

Выставку открыли 8 июля. Фото: Музей истории города Симферополя/Vk

В День семьи, любви и верности в музее истории Симферополя состоялось открытие выставки художников-педагогов «Связь поколений». Экспозиция объединила работы 18 мастеров из Крыма и художницы из Белгорода - посетители могут увидеть 45 произведений.

Несмотря на разность творческих стилей и жизненных путей авторов, их объединяет общая миссия: передача опыта и мастерства новому поколению учеников.

На торжественной церемонии открытия выступили известные деятели искусств: член Союза художников Крыма, акварелист и преподаватель регионального центра «Импульс» Татьяна Грищенко, художник-педагог Романовского колледжа Владимир Крупский, а также художник-график, преподаватель курса по комиксам Вера Ершова.

После официальной части гости и сотрудники музея пообщались с авторами в неформальной обстановке. Художники поделились творческими планами и рассказали захватывающие истории о том, как рождались представленные на выставке работы.