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НовостиЧто происходит9 июля 2026 15:06

В Крыму работают над турпроектом «Маяки нового Приазовья»

В Крыму хотят сделать маяки туристическими объектами
Галина КОВАЛЕНКО
Маяки станут визитками региона

Маяки станут визитками региона

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Председатель регионального отделения Русского географического общества Геннадий Самохин в эфире «Радио Крым» сообщил о разработке федерального туристического проекта под названием «Маяки нового Приазовья».

Идея зародилась еще в 2024 году после масштабной экспедиции по изучению рекреационных возможностей Приазовья. Исследователи выяснили, что местные навигационные сооружения практически не представлены в сувенирной продукции, что и подтолкнуло к созданию проекта.

Исследователь акцентировал внимание на недавнем распоряжении руководителя страны, которое предписывает проработать вопрос о придании маякам не только навигационной, но и туристической значимости. Теперь же запланирована серия научных выездов в Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Ключевым элементом проекта станет оцифровка маяков - создание их трехмерных моделей, что позволит сохранить данные об этих архитектурных объектах.