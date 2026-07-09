Поезда в Крым 10 июля будут следовать до Керчи

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В четверг, 10 июля, все составы «Таврия» будут курсировать от и до станции Керчь-Южная Новый парк. Об этом сообщили в пресс-службе переозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Проезд пассажиров между Керчью и другими станциями полуострова будет организован с помощью автобусов.

Для посадки в автобус пассажирам необходимо иметь железнодорожный билет до или от станции посадки/высадки, либо специальный талон на автобус, привязанный к конкретному поезду, дате и времени отправления, отмечалось ранее в пресс-службе.